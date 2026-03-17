Referendum giustizia gli sconti per chi deve viaggiare per andare a votare

In vista del referendum sulla giustizia, sono previste agevolazioni per chi deve spostarsi per votare. Chi si trova lontano dal proprio seggio può usufruire di sconti sui mezzi di trasporto, secondo le disposizioni stabilite. Le modalità di accesso a queste agevolazioni sono state comunicate dalle autorità competenti, che hanno precisato le condizioni per poterne usufruire.

Non tutti gli elettori si trovano nel proprio comune di residenza. Ecco come fare per votare se si è distanti dal proprio seggio. Come fare se sono fuori sede. In vista della prossima consultazione referendaria del 22 e 23 marzo 2026 sono previste tariffe agevolate per gli elettori che si recheranno a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale, come riporta dettagliatamente il sito del Ministero dell’Interno, in relazione alla circolare n. 19 della Direzione centrale per i Servizi elettorali del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali. Sono considerati elettori fuori sede i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero che si recheranno nella località di iscrizione elettorale, o in località limitrofe, per esercitare il diritto di voto. 🔗 Leggi su Open.online

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