Caltanissetta | muro abusivo abbatte il condominio scatta la sentenza

A Caltanissetta, un muro costruito illegalmente ha causato il crollo di un condominio, portando a una sentenza giudiziaria. Il proprietario ha tentato di occultare l’abuso presentando documenti relativi a un restauro, ma le indagini hanno chiarito la provenienza irregolare della struttura. Inizialmente, il tribunale aveva respinto la richiesta di risarcimento dei condomini, ma successivamente la Corte ha confermato la illegittimità dell’opera e ordinato l’abbattimento del muro. La vicenda si è sviluppata in più fasi giudiziarie, coinvolgendo diverse decisioni e approfondimenti.

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? Punti chiave Come ha fatto il proprietario a nascondere l'abuso dietro un restauro?. Perché il primo tribunale aveva inizialmente respinto la richiesta dei condomini?. Quali sono i limiti legali tra uso intensivo e appropriazione indebita?. Cosa deve fare ora il proprietario per rispettare la sentenza?.? In Breve L'abuso ha sottratto quasi cinque metri quadri di pianerottolo al condominio.. La sentenza numero 191 è stata emessa il 20 marzo 2026.. Il proprietario ha usato il muro per creare una hall per affittacamere.. La Corte d'appello ha ribaltato il precedente giudizio di primo grado.. La Corte d’appello di Caltanissetta, nella sua seconda sezione, ha emesso la sentenza numero 191 il 20 marzo 2026, ordinando la demolizione di un muro abusivo che sottraeva spazio comune a un condominio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta: muro abusivo abbatte il condominio, scatta la sentenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caltanissetta, NCC abusivo smascherato: sanzione e sequestro del mezzoUn autista privo di abilitazione professionale è stato fermato dalla Polizia Stradale di Caltanissetta mentre trasportava diversi pendolari con un... Crosia, la collina crolla sotto la pioggia battente: muro di fango arriva fino al condominio. Il videoUna parete di collina si è staccata nel comune calabrese, riversando fango e detriti fino ai piedi di un condominio.