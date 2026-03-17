Crosia la collina crolla sotto la pioggia battente | muro di fango arriva fino al condominio Il video

A Crosia, una parete di collina si è staccata sotto la pioggia battente, facendo scivolare fango e detriti fino ai piedi di un condominio. Un video mostra la quantità di materiale che si è riversato sulla strada e intorno alla struttura, mentre i residenti assistono increduli alla scena senza poter intervenire. Nessun ferito è stato segnalato finora.

Una parete di collina si è staccata nel comune calabrese, riversando fango e detriti fino ai piedi di un condominio. Il video, pubblicato su TikTok, mostra il fango che scivola, impetuoso, arrivando ad invadere scantinati e piani terra. Lo stesso Comune di Crosia ha disposto l'evacuazione delle abitazioni vicine a fiumi e torrenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Pioggia battente e infiltrazioni: cede un muro di contenimento. Frana in via San GiuseppePerugia, 10 febbraio 2026 - L'allerta è arrivata nella tarda serata di ieri sera: frana in via San Giuseppe, quartiere residenziale del semicentro, a... Atalanta, tre punti preziosi sotto la pioggia battente: battuta una piccola, scoglio superatoSugli scudi in particolare Krstovic, ma anche Pasalic non fa rimpiangere De Roon e Raspadori si muove ovunque creando scompiglio. Contenuti utili per approfondire Crosia la collina crolla sotto la... Crolla parete della collina a Crosia: il video del momento in cui a terra scivola giù e invade scantinati e piani terraPaura nel cosentino dove il maltempo, nella giornata del 17 marzo, sta causando allagamenti e smottamenti del terreno. Un video, pubblicato da @serafinorusso3 su TikTok, mostra la frana caduta nella z ... msn.com La collina cede sotto la pioggia: momenti di terrore a Crosia, 19 famiglie nel fangoIl costone sopra via San Francesco di Paola si stacca mentre piove a dirotto. Detriti e fango invadono scantinati e piani terra delle palazzine popolari. Il racconto di Antonio Russo: «Stiamo salvando ... ecodellojonio.it