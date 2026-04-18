Caltanissetta NCC abusivo smascherato | sanzione e sequestro del mezzo

A Caltanissetta, un autista senza abilitazione professionale è stato fermato dalla Polizia Stradale mentre trasportava pendolari con un servizio di noleggio con conducente non autorizzato. Il veicolo è stato sequestrato e l’autista ha ricevuto una sanzione. L’intervento si è concluso con l’identificazione dell’attività illegale di trasporto.

Un autista privo di abilitazione professionale è stato fermato dalla Polizia Stradale di Caltanissetta mentre trasportava diversi pendolari con un servizio illegale di noleggio con conducente. L’operazione ha portato al sequestro del veicolo e alla sanzione del responsabile per oltre duemila euro. L’accertamento, condotto da un equipaggio della Polizia di Stato, ha messo in luce un sistema volto a eludere le norme sul trasporto pubblico di terzi. Nonostante il mezzo fosse intestato a una società del settore turistico, la pratica di immatricolazione risultava registrata per uso proprio. I passeggeri coinvolti nel controllo non stavano beneficiando di un semplice passaggio tra conoscenti né stavano dividendo i costi di un viaggio condiviso; al contrario, versavano una tariffa specifica per ottenere il servizio di navetta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caltanissetta, NCC abusivo smascherato: sanzione e sequestro del mezzo Notizie correlate Leggi anche: Ravello, turisti pagano 500 dollari: sequestrato NCC abusivo Treviglio, smascherato il venditore online di Grana Padano abusivoUn tentativo di speculazione commerciale sulla pelle della sicurezza alimentare è stato smascherato a Treviglio, dopo che un cliente aveva segnalato...