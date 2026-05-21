Calo e sorpasso | nuovo sondaggio su partiti e governo

Un nuovo sondaggio rivela come il panorama politico italiano continui a essere caratterizzato da una costante alternanza tra i principali schieramenti, senza grandi scossoni o mutamenti di rotta. I dati mostrano un calo di consenso per alcuni partiti, mentre altri registrano un sorpasso rispetto alle precedenti rilevazioni. Gli equilibri tra i due blocchi principali si mantengono instabili, con risultati che si succedono nel tempo senza stabilità evidente. La situazione rimane fluida e soggetta a ulteriori cambiamenti nei prossimi mesi.

Il quadro politico italiano torna a muoversi, ma senza strappi netti. Gli equilibri restano fragili, con due blocchi contrapposti che continuano a rincorrersi voto dopo voto. L’ultima fotografia scattata dal sondaggio Emg per Tg3 Linea Notte racconta infatti un Paese ancora profondamente diviso, dove ogni piccolo spostamento può fare la differenza. Nel dettaglio, emerge una dinamica che negli ultimi mesi si sta consolidando: il centrosinistra prova a guadagnare terreno, mentre il centrodestra mantiene una posizione solida ma meno dominante rispetto al passato recente. Il risultato è una distanza minima tra le due coalizioni, segno di un elettorato sempre più mobile e meno ancorato a schieramenti fissi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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