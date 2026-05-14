Dopo la vittoria in finale di Coppa Italia, il giocatore ha commentato il suo doppio gol e il contributo del tecnico alla squadra. Ha anche riconosciuto il ruolo di un ex calciatore, attribuendogli il merito di averli aiutati a riacquistare fiducia. Le sue parole sono state trasmesse durante un'intervista a una rete televisiva, dove ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’allenatore.

di Alberto Petrosilli Thuram celebra il doblete dell’Inter e applaude il lavoro del tecnico nerazzurro: le sue dichiarazioni dopo la finale di Coppa Italia. Dopo il successo nella finale di Coppa Italia contro la Lazio, Marcus Thuram ha commentato con entusiasmo la stagione dell’ Inter ai microfoni di Sport Mediaset. L’attaccante francese ha sottolineato la crescita del gruppo nerazzurro, l’importanza dei nuovi arrivati e il contributo decisivo di Cristian Chivu nella conquista dei due trofei stagionali. PAROLE – « L’anno scorso ci è servito per quest’anno. Abbiamo finito la stagione alla grande, con due trofei, e siamo molto felici. L’Inter vinceva anche prima di me, è una grande squadra, che prova sempre a vincere trofei.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram a Mediaset: «Chivu ci ha fatto ritrovare la fiducia, abbiamo vinto anche grazie a lui»

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