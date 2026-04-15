Umbria calendario scolastico 2026 2027 | lezioni al via il 14 settembre

La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato il calendario scolastico per l’anno 20262027. Le lezioni nelle scuole primarie e secondarie cominceranno il 14 settembre 2026 e si concluderanno l’8 giugno 2027. Le scuole dell’infanzia chiuderanno le attività il 30 giugno. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche della regione e stabilisce le date di inizio e fine delle attività didattiche.