Umbria calendario scolastico 2026 2027 | lezioni al via il 14 settembre
La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato il calendario scolastico per l’anno 20262027. Le lezioni nelle scuole primarie e secondarie cominceranno il 14 settembre 2026 e si concluderanno l’8 giugno 2027. Le scuole dell’infanzia chiuderanno le attività il 30 giugno. La decisione riguarda tutte le istituzioni scolastiche della regione e stabilisce le date di inizio e fine delle attività didattiche.
La Giunta regionale dell’Umbria ha approvato il calendario scolastico per l’anno 20262027: le lezioni inizieranno lunedì 14 settembre 2026 e si concluderanno l’8 giugno 2027 per le scuole primarie e secondarie, mentre le scuole dell’infanzia termineranno le attività il 30 giugno. L'articolo Umbria, calendario scolastico 20262027: lezioni al via il 14 settembre.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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