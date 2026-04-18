Le Regioni italiane stanno iniziando a pubblicare le delibere ufficiali sul calendario scolastico per l’anno 20262027, anche se quello in corso rimane ancora in vigore. Le date di inizio e fine delle lezioni, così come le festività, potrebbero subire variazioni rispetto agli anni precedenti. Le decisioni vengono adottate regione per regione e riguardano anche eventuali ponti o sospensioni delle attività scolastiche.

Con l’anno scolastico 20252026 ancora in corso, le Regioni italiane hanno già iniziato a pubblicare le prime delibere ufficiali per il calendario 20262027. In Italia, ogni amministrazione territoriale stabilisce in autonomia la data di avvio delle lezioni, oltre ai periodi di vacanza e agli eventuali giorni di sospensione aggiuntivi rispetto alle festività nazionali. Ne deriva che il primo giorno di scuola può variare anche di diversi giorni da un territorio all’altro. Quando si torna in classe. Tra i territori che hanno già approvato il calendario per settembre 2026, spicca la Provincia autonoma di Bolzano, che anticipa tutti con il rientro fissato al 7 settembre.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Calendario scolastico 2026/2027, cosa cambia per date e festività: quando si torna in classe

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