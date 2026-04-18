Calendario scolastico Veneto | quando si torna in classe a settembre 2026 festività e ponti

L'anno scolastico 202627 nel Veneto comincerà giovedì 10 settembre e si concluderà rispettivamente il 12 giugno per le scuole primarie, medie e superiori, mentre le scuole dell'infanzia termineranno il 30 giugno. Le date delle festività e dei ponti vengono stabilite in base al calendario regionale, che definisce anche le sospensioni delle attività scolastiche durante l'anno.

L'anno scolastico 202627 inizierà giovedì 10 settembre, mentre l'ultima campanella suonerà il 12 giugno per scuole primarie, medie e superiori e il 30 giugno per l'infanzia. È quanto ha stabilito la giunta regionale del Veneto, definendo le giornate di lezione e quelle di sospensione delle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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