Un confronto tra esponenti politici ha attirato l'attenzione, dopo che un leader di una formazione ha criticato il governo in carica per aver incrementato le risorse destinate alla difesa. Contestualmente, un altro esponente ha rivolto accuse riguardo a un precedente sostegno a un ex presidente del Consiglio, commentando che avrebbe mostrato atteggiamenti di sottomissione nei confronti di un ex presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo, il segretario di un partito di opposizione sta lavorando per unificare le posizioni tra le diverse forze politiche.

Mentre Elly Schlein cerca di ricompattare le opposizioni, queste si dividono sulla spesa militare. Tutto è partito da un post di Giuseppe Conte che ha attaccato il governo di Giorgia Meloni per aver aumentato gli investimenti nella difesa. «Dopo giorni difficili per il governo», scrive il leader del M5s, «un riconoscimento per la premier: quello di Rutte della Nato per aver superato in un solo anno il 2 per cento del pil sulle spese militari». Conte specifica che si tratta di «45 miliardi» e di un aumento di «12 miliardi in un anno», e poi affonda: «E ora si corre verso il 5 per cento firmato da Meloni su spinta di Trump ». Dopo giorni difficili per il Governo arriva un riconoscimento per Meloni: è quello di Rutte della Nato per aver superato in un solo anno il 2% del Pil sulle spese militari e in difesa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Calenda contro Conte che attacca Meloni: «Tu scodinzolavi dietro a Trump»

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