Caldo e bel tempo | i lungarni pronti ad abbracciare Bimbimbici

Domenica 24 maggio si terrà a Pisa la venticinquesima edizione di “Bimbimbici”, una manifestazione promossa da Fiab in collaborazione con il Comune. L’evento ha l’obiettivo di incentivare l’uso della bicicletta tra bambini e ragazzi, favorendo la mobilità attiva. Le strade e i lungarni della città saranno predisposti per accogliere i partecipanti, in una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature elevate. La manifestazione si svolge con il supporto delle autorità locali e di diversi enti coinvolti.

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Pisa, 19 maggio 2026 – Si svolgerà domenica 24 maggio la venticinquesima edizione di “Bimbimbici”, manifestazione organizzata da Fiab in collaborazione con il Comune di Pisa, che vuole promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani e giovanissimi. Inizialmente prevista per domenica 10 maggio fu rimandata a causa del maltempo. La manifestazione, rivolta principalmente ai bambini dai 5 agli 11 anni ma aperta a tutti, punta a promuovere una riflessione sulla necessità di moderare il traffico urbano, realizzare zone 30 e piste ciclabili, aumentare la vivibilità dei centri cittadini e favorire la creazione di percorsi protetti casa-scuola e “strade scolastiche”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caldo e bel tempo: i lungarni pronti ad abbracciare “Bimbimbici” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bimbimbici fa 25 anni pedalando sui LungarniPisa si prepara ad accogliere la 25ª edizione di "Bimbimbici", la storica manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile e all’uso della... Mobilità sostenibile: torna 'Bimbimbici' sui lungarni di PisaSi svolgerà domenica 24 maggio la venticinquesima edizione di 'Bimbimbici', manifestazione organizzata da Fiab in collaborazione con il Comune di... Ultimi temporali, poi caldo e bel tempo con l'anticiclone: il meteo x.com Ultimi temporali, poi caldo e bel tempo con l'anticiclone: il meteoIn arrivo un clima più estivo sull'Italia con il primo caldo a 30°C. Dopo una lunga fase dominata dall'instabilità tipicamente primaverile, dalle piogge e da un clima a tratti fresco, il quadro meteor ... adnkronos.com Puglia metà/fine settembre - vacanza al mare e bel tempo? reddit Bel tempo e caldo domenica, temporali in arrivo dalla settimana successivaDomenica porta un clima quasi estivo su molte città del Centro e del Nord, ma tra martedì 28 e giovedì 30 aprile è atteso un aumento dell'instabilità che riporterà piogge e temporali in alcune regioni ... notizie.it