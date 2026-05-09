bimbimbici fa 25 anni pedalando sui lungarni

Pisa si prepara ad accogliere la 25ª edizione di "Bimbimbici", la storica manifestazione dedicata alla mobilità sostenibile e all’uso della bicicletta tra bambini e famiglie, in programma domani, domenica 10 maggio lungo i Lungarni cittadini. L’iniziativa, organizzata da Fiab Pisa in collaborazione con il Comune di Pisa e con la partecipazione di UISP Pisa, rappresenta ormai un appuntamento tradizionale per la città, capace ogni anno di coinvolgere centinaia di partecipanti tra piccoli ciclisti, genitori e appassionati delle due ruote. La presentazione dell’edizione 2026 si è svolta ieri mattina alla presenza dell’assessore alla mobilità Massimo Dringoli e dei rappresentanti di Fiab Pisa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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