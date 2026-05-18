Mobilità sostenibile | torna ' Bimbimbici' sui lungarni di Pisa

Domenica 24 maggio si terrà la venticinquesima edizione di 'Bimbimbici', evento organizzato da Fiab in collaborazione con il Comune di Pisa. La manifestazione si svolge sui lungarni della città e coinvolge bambini e famiglie con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta e la mobilità attiva. La giornata prevede percorsi ciclabili dedicati, che attraversano diverse zone del centro storico. L’iniziativa si inserisce nel programma di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui