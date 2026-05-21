Calciomercato Roma operazioni in difesa | torna di moda Balerdi

Nel calciomercato della Roma, si torna a parlare di un difensore che aveva già avuto esperienze nel club. La questione riguarda un giocatore di nazionalità francese, che ha già vestito la maglia giallorossa in passato e ora potrebbe tornare in rosa. La società sta valutando diverse opzioni, tenendo presente le necessità di rafforzare la linea difensiva. Le decisioni dipendono anche dai vincoli economici e dalle strategie di mercato per la prossima stagione.

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La situazione in casa Roma continua a essere strettamente legata alle esigenze di bilancio e alle strategie di mercato che la società giallorossa dovrà effettuare in vista della prossima stagione. I paletti imposti dalla UEFA sul Fair Play Finanziario, infatti, costringeranno il club capitolino a valutare con attenzione eventuali cessioni importanti entro il 30 giugno. Tra i nomi più discussi in uscita figurano Manu Koné ed Evan Ndicka. Sul primo ci sarebbe un forte interesse dell’Inter, mentre l’eventuale partenza del centrale ivoriano potrebbe aprire uno scenario differente: la necessita di intervenire subito sul mercato per rimpiazzarlo con un centrale affidabile, già pronto per reggere il peso della difesa giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CALCIOMERCATO ROMA Colpo in Chiusura! Roma da Scudetto Sullo stesso argomento Calciomercato Juve: torna di moda Balerdi, ma la Vecchia Signora farebbe un’offerta solo a queste condizionidi Angelo CiarlettaCalciomercato Juve: torna di moda il nome del difensore del Marsiglia Balerdi. Calciomercato Roma, Ndicka sacrificato? Torna di moda LucumìLa Roma comincia a muoversi in vista della prossima stagione e guarda con attenzione anche al reparto difensivo. #calciomercato La Roma con la figura di #massara continua a fare operazioni di mercato, oggi il ds era a Milano per poi dirigersi fuori Italia . @IlarioDiGiovamb x.com Calciomercato Roma News | Per l’attacco si pensa a un’operazione stile Malen (oggi 18 maggio 2026)Calciomercato Roma News: a Trigoria si torna a parlare di Joshua Zirkzee, che è un'idea concreta come vice di Donyell Malen e non solo. ilsussidiario.net Calciomercato Roma, doppio scambio con l’Inter e addioTra oggi e mercoledì, la seconda casa dell’ Inter sarà Roma, dove affronterà per due volte consecutive la Lazio. Con lo scudetto già conquistato, la testa sarà quasi esclusivamente sulla finale di ... asromalive.it