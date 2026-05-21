Calciomercato Roma operazioni in difesa | torna di moda Balerdi
Nel calciomercato della Roma, si torna a parlare di un difensore che aveva già avuto esperienze nel club. La questione riguarda un giocatore di nazionalità francese, che ha già vestito la maglia giallorossa in passato e ora potrebbe tornare in rosa. La società sta valutando diverse opzioni, tenendo presente le necessità di rafforzare la linea difensiva. Le decisioni dipendono anche dai vincoli economici e dalle strategie di mercato per la prossima stagione.
La situazione in casa Roma continua a essere strettamente legata alle esigenze di bilancio e alle strategie di mercato che la società giallorossa dovrà effettuare in vista della prossima stagione. I paletti imposti dalla UEFA sul Fair Play Finanziario, infatti, costringeranno il club capitolino a valutare con attenzione eventuali cessioni importanti entro il 30 giugno. Tra i nomi più discussi in uscita figurano Manu Koné ed Evan Ndicka. Sul primo ci sarebbe un forte interesse dell’Inter, mentre l’eventuale partenza del centrale ivoriano potrebbe aprire uno scenario differente: la necessita di intervenire subito sul mercato per rimpiazzarlo con un centrale affidabile, già pronto per reggere il peso della difesa giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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