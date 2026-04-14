Calciomercato Juve | torna di moda Balerdi ma la Vecchia Signora farebbe un’offerta solo a queste condizioni

Il nome del difensore del Marsiglia, Balerdi, torna a circolare nel calciomercato della Juventus. La società bianconera sarebbe interessata a fare un’offerta, ma solo se vengono rispettate determinate condizioni. La trattativa al momento non ha ancora portato a un accordo ufficiale, e le parti continuano a monitorare la situazione. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata da entrambe le parti coinvolte.

di Angelo Ciarletta Calciomercato Juve: torna di moda il nome del difensore del Marsiglia Balerdi. Ma la società bianconera farebbe un’offerta solo a queste condizioni. La Juve punta i fari sul mercato francese per rinforzare il proprio reparto arretrato in vista della prossima stagione. Nel mirino è finito Leonardo Balerdi, seguito già la scorsa estate. Secondo quanto riportato dal portale specializzato Footmercato, il difensore argentino sarebbe pronto al salto in Serie A, attirando l’attenzione anche del Milan. MERCATO JUVE LIVE Tuttavia, l’operazione presenta un ostacolo economico non indifferente. Il Marsiglia chiede 30 milioni di euro per la cessione del cartellino, una cifra che sia la società bianconera che quella rossonera giudicano attualmente fuori portata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: torna di moda Balerdi, ma la Vecchia Signora farebbe un’offerta solo a queste condizioni De Gea Juventus, la Vecchia Signora è pronta a puntare su di lui a queste condizioni. Le ultimissimedi Angelo CiarlettaDe Gea Juventus, la Vecchia Signora è pronta a puntare sull’estremo difensore spagnolo a queste condizioni. Calciomercato Juve LIVE: grande offerta a Bernardo Silva, torna di moda Reteguidi Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il...