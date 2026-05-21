Calciomercato Roma il punto sui prestiti | chi verrà riscattato e chi lascerà Trigoria

Con il campionato quasi concluso, la Roma si concentra sui movimenti di mercato riguardanti i prestiti dei giocatori. La società sta valutando quali calciatori saranno riscattati e quali invece lasceranno Trigoria alla fine della stagione. Le decisioni riguardano sia i contratti in scadenza sia le eventuali opzioni di acquisto previste dagli accordi di prestito. La pianificazione si concentra quindi sulle componenti della rosa che potrebbero cambiare in vista del prossimo campionato.

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