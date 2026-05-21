Calciomercato Roma il punto sui prestiti | chi verrà riscattato e chi lascerà Trigoria
Con il campionato quasi concluso, la Roma si concentra sui movimenti di mercato riguardanti i prestiti dei giocatori. La società sta valutando quali calciatori saranno riscattati e quali invece lasceranno Trigoria alla fine della stagione. Le decisioni riguardano sia i contratti in scadenza sia le eventuali opzioni di acquisto previste dagli accordi di prestito. La pianificazione si concentra quindi sulle componenti della rosa che potrebbero cambiare in vista del prossimo campionato.
A campionato ormai agli sgoccioli, la Roma inizia a pianificare concretamente il futuro della rosa in vista della prossima stagione. Il lavoro della dirigenza giallorossa si concentra soprattutto sulla situazione dei giocatori in prestito, sia in entrata che in uscita, con diverse posizioni ancora da definire e che potrebbero incidere in maniera importante sul mercato estivo. Per quanto riguarda i prestiti in entrata, il quadro appare già abbastanza delineato. Il primo nome destinato a rimanere stabilmente nella Capitale è quello di Donyell Malen. Il riscatto dell’attaccante olandese, fissato a poco più di 25 milioni di euro, è infatti scattato automaticamente grazie al raggiungimento dell’obiettivo europeo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
CALCIOMERCATO ROMA: CHI MANCA LER COMPLETARE LA ROSA
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