Fiorentina rivoluzionata a fine stagione Paratici preme il tasto reset | giocatori e allenatore Chi lascerà in estate e chi verrà confermato

A fine stagione, la Fiorentina cambierà molte delle proprie componenti, coinvolgendo sia i giocatori che l’allenatore. Fabio Paratici ha annunciato una revisione completa della rosa e del staff tecnico, puntando a un nuovo assetto per la prossima stagione. La squadra si prepara a un’estate di cambiamenti, con alcuni membri che lasceranno la società e altri che invece potrebbero essere confermati. La volontà è di impostare una fase di rifondazione.

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