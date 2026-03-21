CdS – chi parte chi verrà riscattato e chi andrà in prestito

Il Milan si prepara a un mercato invernale caratterizzato da numerosi cambiamenti: alcuni giocatori partiranno, altri verranno riscattati e alcuni andranno in prestito. La dirigenza sta valutando le operazioni da portare avanti per rafforzare la rosa di Massimiliano Allegri in vista delle prossime partite. Sono attese novità che coinvolgeranno diverse figure del team e potrebbero modificare l’organico già a partire dalle prossime settimane.

2026-03-20 11:23:00 Il CdS: MILANO – Sarà un altro mercato ricco di novità in casa Milan. Ci saranno diversi addii, ma anche volti nuovi per rendere la rosa di Massimiliano Allegri più competitiva. Il primo obiettivo del club è assicurarsi la partecipazione alla prossima edizione della Champions League per avere una base economica tra i sessanta e i settanta milioni, poi la società incrementerà il budget per gli acquisti estivi con una serie di giocatori in prestito che potrebbero fruttare al club potenzialmente oltre cento milioni. Un vero e proprio forziere d’oro da aprire entro la metà di giugno. Soldi sicuri in arrivo. Si parte con due giocatori che nel corso della stagione sono stati già ufficialmente riscattati al raggiungimento del numero di presenze fissate al momento della cessione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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