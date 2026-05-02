Dybala-Roma | rebus rinnovo Gasperini chiama la Joya

Il futuro di Paulo Dybala alla Roma resta incerto, con la scadenza del contratto prevista per il 30 giugno. A poche settimane dalla fine del rapporto contrattuale, le trattative per il rinnovo sono ancora in fase di discussione. Nel frattempo, l’allenatore del club ha contattato direttamente la giocatrice per discutere del suo ruolo e delle possibilità future. La situazione rimane aperta e soggetta a sviluppi nelle prossime settimane.

Il destino di Paulo Dybala alla Roma si trova a un bivio cruciale a poche settimane dalla scadenza naturale del contratto, fissata per il prossimo 30 giugno. La permanenza della Joya nella Capitale, pur essendo la priorità dichiarata dal calciatore, resta subordinata a un nodo economico non trascurabile: la necessità di una netta riduzione dell’ingaggio attuale per rientrare nei nuovi parametri finanziari del club. Nonostante le sirene argentine del Boca Juniors continuino a risuonare con forza, il fantasista avrebbe scelto di dare precedenza assoluta al progetto giallorosso, avviando già i primi contatti diretti con la nuova guida tecnica. Secondo quanto rivelato dal giornalista Piero Torri ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, il numero 21 avrebbe già avuto un colloquio esplorativo con Gian Piero Gasperini.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dybala-Roma: rebus rinnovo. Gasperini chiama la Joya Roma-Cagliari, il commento di Gasperini su Palestra Notizie correlate Roma-Juve, Dybala tenta il recupero: rebus Joya per GasperiniNella mattinata di oggi, i corridoi di Trigoria sono attraversati da un’elettricità ambivalente, sospesa tra il rigore medico e le sensazioni di... Leggi anche: Napoli-Roma, Gasperini ritrova la Joya: Dybala titolare con Malen al Maradona Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dybala, il futuro resta un rebus: Oriana apre a ogni scenario; Dybala gioca titolare Roma-Fiorentina o va in panchina? Le ultime sulle condizioni dopo il rientro dall'infortunio; Gasperini vuole Pellegrini e spinge per il rinnovo. Ma il futuro è un rebus; Dybala, la suocera rivela: La Roma la prima opzione, ma il padre lo sogna al Boca. Dybala ha scelto la Roma: il punto sul rinnovo della JoyaTra i tanti nodi che la Roma dovrà sciogliere in un finale di stagione che definire vibrante sarebbe solo un eufemismo, il dossier legato al futuro di Paulo Dybala non può non campeggiare a caratteri ... asromalive.it Futuro Dybala, priorità alla Roma. Il giocatore ha già parlato con Gasperini: le ultimeDybala vuole la Roma, giocatore e società a lavoro per l'accordo sulle cifre. E Gasperini apre alla permanenza del calciatore. siamolaroma.it Dybala vuole rimanere nonostante il pressing del Boca Juniors. La situazione https://www.romanews.eu/dybala-rinnovo-roma-gasperini-boca-juniors/ #ASRoma #Romanewseu - facebook.com facebook Il futuro di Paulo Dybala tra Roma e Boca, parla ancora la moglie: "Farà quello che gli dice il cuore" x.com