Matteo Moretto ha illustrato la situazione attuale riguardante il calciomercato del Milan, affermando che l’allenatore della squadra desidera aggiungere al roster il centrocampista tedesco. Secondo le sue fonti, ci sarebbero trattative in corso tra il club e il giocatore, mentre non ci sono ancora accordi definitivi. La vicenda riguarda anche altre società interessate al medesimo calciatore.

Manca sempre meno all'inizio della finestra estiva di calciomercato e il Milan sta preparando la strategia da adottare da diverse settimane. Infatti, sono già diversi gli incontri tra Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera per cominciare a programmare la prossima stagione, partendo proprio dal mercato che deve portare diversi innesti di livello alla rosa rossonera. Questo è quello che il tecnico livornese chiede in vista del prossimo anno quando si dovrà puntare a vincere, non solo alla Champions League utile al bilancio. Come noto, una delle precise richieste dell'allenatore rossonero è Leon Goretzka, centrocampista che si libererà a parametro zero a fine stagione dopo tanti anni di Bayern Monaco.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Moretto è sicuro: “Allegri vuole Goretzka”. La situazione

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