Calciomercato Moretto | Il Milan segue Goretzka ma da qui a dire che è vicino ce ne passa Ecco cosa manca

Nel calciomercato, si parla di un interesse del Milan per il centrocampista tedesco, ma una fonte vicina alla società ha chiarito che non ci sono trattative in corso e che non si può parlare di un trasferimento imminente. La stessa fonte ha precisato che, pur seguendo il giocatore, ci sono ancora diverse questioni da risolvere prima di arrivare a una possibile operazione. Le voci di un accordo sono quindi considerate premature.

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L'obiettivo numero uno del Milan per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione ha un nome e un cognome: Leon Goretzka. Il tedesco classe 1995 andrà in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a giugno e potrà accordarsi con un nuovo club a parametro zero. Una grande occasione per il Diavolo, che potrebbe assicurarsi le prestazioni di un calciatore da 73 presenze in Champions League e 16 trofei alzati in carriera senza pagarne il cartellino.ù Secondo le ultime indiscrezioni il Milan avrebbe proposto a Goretzka un contratto triennale con opzione per il quarto anno a 5 milioni di euro netti a stagione. Il nodo resta legato agli eventuali costi accessori dell'operazione, in particolare il bonus alla firma.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Moretto: “Il Milan segue Goretzka, ma da qui a dire che è vicino ce ne passa. Ecco cosa manca” Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Milan, Moretto: “Allegri determinante per il rinnovo di Modric. Ecco cosa manca” Calciomercato, Pellegatti sicuro: “Goretzka sempre più vicino. Ecco i dettagli sull’offerta del Milan”Nell'ultimo video pubblicato sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto della situazione sul momento che sta vivendo il Milan. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calciomercato Milan: Allegri gradisce Koné, Musah per sbloccarlo; Calciomercato Milan, Moretto: Rinnovo di Modric e Bartesaghi? Occhio alla Premier; Milan su Ismaël Koné: le parole di Tare, Carnevali e il punto di Moretto; Calciomercato Milan, Gabriel Jesus si allontana: non è la punta preferita da Allegri. Moretto smentisce ESPN: Il Milan è interessato a Goretzka, sì, ma da qui a dire che è vicino ce ne passa ancora un po'Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata del Milan, ad un passo dal chiudere ... milannews.it Calciomercato Milan, Moretto svela il nuovo obiettivo del centrocampoMatteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato è intervenuto così sul proprio canale Youtube in merito alle prossime mosse di mercato del Milan. Nei piani della dirigenza ... milannews.it La Gazzetta dello Sport. . Top e flop della Juventus 2025/26 tra calciomercato e campo: siete d’accordo con noi Samuele Mandarò e Nicolas Cariglia - facebook.com facebook Calciomercato Milan: Fabrizio Romano spiega quale sia il parere della dirigenza su Lewandowski x.com