La Juventus si trova a dover gestire diverse questioni legate al calciomercato, tra cui la scadenza del contratto di Dusan Vlahovic prevista per il 30 giugno 2026. La squadra sta vivendo anche momenti difficili in Champions League, con ripercussioni sul mercato estivo. Nel frattempo, si parla di un possibile interesse per un altro attaccante, un ex giocatore della stessa società, che potrebbe tornare a fare paura per la sua presenza passata. La situazione rimane molto aperta e da seguire con attenzione.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Il 30 giugno 2026 è sempre più vicino e la Juventus non ha ancora trovato un accordo con Vlahovic. La paura è che si ripeta la storia di Paulo Dybala, ovvero un'uscita a parametro zero non completamente voluta. La Juventus deve affrontare vari problemi – come la Champions che sta sfuggendo e le relative conseguenze sul mercato – e, tra questi, uno è incombente: il contratto di Dusan Vlahovic scadrà il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, Vlahovic contro il tempo. E il fantasma Dybala ora fa paura

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Calciomercato Juventus: Vlahovic via come Dybala? Cosa c’è sottoDusan Vlahovic è tornato a segnare con regolarità, ma il suo futuro alla Juventus resta un’incognita vista la trattativa complessa per il rinnovo di...

Leggi anche: Calciomercato 2026: Vlahovic, Dybala, Lewandowski tra i Top Player in Scadenza a Giugno

#Juventus, #Elkann si muove per #Vlahovic: incontro con il padre per un rinnovo breve #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/juventus… x.com

Juventus, Vlahovic e Locatelli fanno pace dopo la multa per la lite in campoDopo l'alterco in campo durante l'ultima partita in casa persa domenica scorsa contro la Fiorentina, il club bianconero ha inflitto una multa da 40 mila euro a testa per Manuel Locatelli e Dusan Vlaho ... calciomercato.com

Juventus backs off from pursuing Lewandowski [GdM] reddit

Juventus, Vlahovic attende il summit: il rinnovo resta in bilicoDusan Vlahovic attende l’incontro con la Juventus per discutere il rinnovo: Bayern Monaco e Barcellona restano alla finestra. tuttojuve.com