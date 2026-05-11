Calciomercato Juventus | Vlahovic via come Dybala? Cosa c’è sotto

Dusan Vlahovic ha ripreso a segnare con continuità, ma il suo futuro alla Juventus resta incerto. La trattativa per il rinnovo di contratto, in scadenza alla fine dell’anno, è ancora in corso e coinvolge diverse valutazioni tra le parti. La possibilità che il giocatore lasci il club come successo in passato con altri attaccanti è oggetto di discussione nel mercato di gennaio.

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Dusan Vlahovic è tornato a segnare con regolarità, ma il suo futuro alla Juventus resta un’incognita vista la trattativa complessa per il rinnovo di contratto in scadenza a fine stagione. Vlahovic resterà alla Juve? Il centravanti serbo, tornato in campo dopo il lungo infortunio, ha risposto alle critiche con due reti consecutive, dimostrando una condizione fisica ritrovata dopo i problemi all’adduttore che ne hanno condizionato il rendimento in questa stagione. Il cambio nei metodi di allenamento, focalizzato sulla forza, sembra aver restituito a Spalletti un punto di riferimento fondamentale per l’attacco bianconero, capace di risolvere le partite.🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato 2026: Vlahovic, Dybala, Lewandowski tra i Top Player in Scadenza a Giugno Argomenti più discussi: Edicola - ?? Vlahovic-Juventus, futuro in dubbio. Rivoluzione Atalanta, arriva Giuntoli; La Juve cerca due 9: gelo con Vlahovic, Lewa lontano, rispunta Kolo Muani; Juventus, rinnovo di Vlahovic in salita: il serbo spera in Bayern e Barcellona; Juventus, Spalletti sul mercato: Due lire il club le ha spese ultimamente. E su Vlahovic: Tentato un contatto e ci riproveremo. Juventus, #Vlahovic segna ma non firma il rinnovo: Ultime due partite qui? Vediamo .... Il @acmilan spera - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers - x.com x.com Thread di Partita: Juventus Torino vs Hellas Verona Risultato Live | Serie A 25/26 | 3 Maggio 2026 - Reddit reddit