Calciomercato 2026 | Vlahovic Dybala Lewandowski tra i Top Player in Scadenza a Giugno

A giugno, nel calcio, i nomi più discussi sono quelli di Vlahovic, Dybala e Lewandowski, tutti in scadenza di contratto. I club e i rappresentanti si confrontano per definire il futuro dei giocatori, tra trattative e possibilità di rinnovo. Le comunicazioni ufficiali sono poche, ma le indiscrezioni tra addetti ai lavori si moltiplicano. È un mese di grandi aspettative e di attese per il mercato estivo.

Giugno è il mese in cui i telefoni non tacciono. Le chat si riempiono di spifferi, i procuratori misurano parole e silenzi. Le società pesano conti e ambizioni. In mezzo, un dato semplice: quando un contratto finisce, cambia il baricentro del potere. Top in bilico: tra scadenza e ultimatum. La lista dei “quasi liberi” accende il calciomercato 2022. C’è chi arriva davvero a fine accordo e chi usa la scadenza come leva. Paulo Dybala è il caso simbolo: intesa saltata con la Juventus, contratto al 30 giugno 2022, quindi firma a parametro zero con la Roma a luglio. Dato verificabile nei comunicati ufficiali dei club. Robert Lewandowski è un’altra storia. 🔗 Leggi su Tvplay.it

