Calciomercato Juventus | perché Bernardo Silva è sempre più lontano da Torino Motivi e retroscena
Negli ultimi giorni si sono intensificati i segnali che indicano come il trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus sia sempre più improbabile. La trattativa tra il giocatore e il club torinese si è arenata a causa di divergenze sulle condizioni contrattuali e sulle richieste economiche. Inoltre, il Manchester City ha dichiarato di non voler cedere il calciatore a meno di offerte che rispettino la sua valutazione, rendendo più difficile la concretizzazione dell’affare. Le negoziazioni sono ferme da settimane, senza avanzamenti concreti.
Calciomercato Juventus: Bernardo Silva è sempre più lontano da Torino, ecco perché il colpo potrebbe non concretizzarsi. La Juventus inizia a misurarsi concretamente con i pesanti effetti collaterali legati a una sempre più probabile esclusione dalla prossima Champions League. Senza l’accesso al palcoscenico europeo più prestigioso, attrarre i top player internazionali diventa un’impresa quasi impossibile. Ne è la prova il caso di Bernardo Silva: ansioso di definire il proprio futuro, il trequartista avrebbe deciso di non attendere l’esito del decisivo derby contro il Torino nell’ultima giornata di Serie A. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il sorpasso dell’Atletico Madrid e la delusione di Spalletti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
IL PUNTO SU BERNARDO SILVA GOOD MORNING JUVENTUS
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