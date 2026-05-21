Calciomercato Juventus | perché Bernardo Silva è sempre più lontano da Torino Motivi e retroscena

Negli ultimi giorni si sono intensificati i segnali che indicano come il trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus sia sempre più improbabile. La trattativa tra il giocatore e il club torinese si è arenata a causa di divergenze sulle condizioni contrattuali e sulle richieste economiche. Inoltre, il Manchester City ha dichiarato di non voler cedere il calciatore a meno di offerte che rispettino la sua valutazione, rendendo più difficile la concretizzazione dell’affare. Le negoziazioni sono ferme da settimane, senza avanzamenti concreti.

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