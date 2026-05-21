Calciomercato Juventus | perché Bernardo Silva è sempre più lontano da Torino Motivi e retroscena

Da calcionews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni si sono intensificati i segnali che indicano come il trasferimento di Bernardo Silva alla Juventus sia sempre più improbabile. La trattativa tra il giocatore e il club torinese si è arenata a causa di divergenze sulle condizioni contrattuali e sulle richieste economiche. Inoltre, il Manchester City ha dichiarato di non voler cedere il calciatore a meno di offerte che rispettino la sua valutazione, rendendo più difficile la concretizzazione dell’affare. Le negoziazioni sono ferme da settimane, senza avanzamenti concreti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Calciomercato Juventus: Bernardo Silva è sempre più lontano da Torino, ecco perché il colpo potrebbe non concretizzarsi. La Juventus inizia a misurarsi concretamente con i pesanti effetti collaterali legati a una sempre più probabile esclusione dalla prossima Champions League. Senza l’accesso al palcoscenico europeo più prestigioso, attrarre i top player internazionali diventa un’impresa quasi impossibile. Ne è la prova il caso di Bernardo Silva: ansioso di definire il proprio futuro, il trequartista avrebbe deciso di non attendere l’esito del decisivo derby contro il Torino nell’ultima giornata di Serie A. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il sorpasso dell’Atletico Madrid e la delusione di Spalletti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato juventus perch233 bernardo silva 232 sempre pi249 lontano da torino motivi e retroscena
© Calcionews24.com - Calciomercato Juventus: perché Bernardo Silva è sempre più lontano da Torino. Motivi e retroscena
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

IL PUNTO SU BERNARDO SILVA GOOD MORNING JUVENTUS

Video IL PUNTO SU BERNARDO SILVA GOOD MORNING JUVENTUS

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Calciomercato Juventus: David e un futuro sempre più lontano da Torino. In estate si andrà in questa direzione, novità importanti!

Bernardo Silva è sempre più vicino, ma non alla Juventus: manca solo il 20%di Alessio LentoBernardo Silva sembra allontanarsi dalla Juventus proprio nel momento in cui il suo nome tornava a circolare con forza attorno al...

calciomercato juventus calciomercato juventus perché bernardoCalciomercato Juventus News | Bernardo Silva sfuma, c’è il piano B: ecco di chi si tratta (21 maggio 2026)Calciomercato Juventus News: per lo spot di trequartista Luciano Spalletti avrebbe fatto il nome dell'ex Milan Tijjani Reijnders. ilsussidiario.net

calciomercato juventus calciomercato juventus perché bernardoJuve, a Lecce ti giochi 75 milioni: senza Champions tutti a rischio, da Bernardo Silva a ThuramStasera Spalletti riprende la volata: i bianconeri devono vincere per non perdere il 4° posto e le possibilità con i big ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web