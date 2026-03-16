Calciomercato Juventus | David e un futuro sempre più lontano da Torino In estate si andrà in questa direzione novità importanti!

Jonathan David potrebbe lasciare la Juventus in estate, secondo quanto riportato da Tuttosport. Il giocatore canadese non ha convinto appieno in questa stagione e le trattative per un suo possibile addio sono già avviate. Le destinazioni più probabili non sono state ancora ufficializzate, ma si parla di alcune squadre interessate a ingaggiarlo. La situazione si sta rapidamente definendo e l’addio sembra ormai inevitabile.