Calciomercato Juventus | David e un futuro sempre più lontano da Torino In estate si andrà in questa direzione novità importanti!
Jonathan David potrebbe lasciare la Juventus in estate, secondo quanto riportato da Tuttosport. Il giocatore canadese non ha convinto appieno in questa stagione e le trattative per un suo possibile addio sono già avviate. Le destinazioni più probabili non sono state ancora ufficializzate, ma si parla di alcune squadre interessate a ingaggiarlo. La situazione si sta rapidamente definendo e l’addio sembra ormai inevitabile.
Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Inter furiosa, l’AIA riconosce l’errore con l’Atalanta: i nerazzurri ora hanno un forte sospetto. La ricostruzione di quanto successo! Moviola Como Roma, il CorSport boccia Massa: «Disastro totale, l’espulsione di Wesley è inesistente!». L’analisi completa Lazio, Sarri esulta post 1-0 contro il Milan: «Rivedere l’Olimpico così è stato emozionante. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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