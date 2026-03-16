Calciomercato Juventus | David e un futuro sempre più lontano da Torino In estate si andrà in questa direzione novità importanti!

Da calcionews24.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jonathan David potrebbe lasciare la Juventus in estate, secondo quanto riportato da Tuttosport. Il giocatore canadese non ha convinto appieno in questa stagione e le trattative per un suo possibile addio sono già avviate. Le destinazioni più probabili non sono state ancora ufficializzate, ma si parla di alcune squadre interessate a ingaggiarlo. La situazione si sta rapidamente definendo e l’addio sembra ormai inevitabile.

Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Inter furiosa, l’AIA riconosce l’errore con l’Atalanta: i nerazzurri ora hanno un forte sospetto. La ricostruzione di quanto successo! Moviola Como Roma, il CorSport boccia Massa: «Disastro totale, l’espulsione di Wesley è inesistente!». L’analisi completa Lazio, Sarri esulta post 1-0 contro il Milan: «Rivedere l’Olimpico così è stato emozionante. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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