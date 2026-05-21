Calciomercato Juventus Bernardo Silva vuole la Champions e non aspetta Alla ricerca di alternative valide

Da stilejuventus.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel calciomercato, un giocatore di alto livello ha manifestato l'intenzione di trasferirsi subito, puntando a partecipare alla Champions League. La Juventus, attualmente sesta in classifica di Serie A, ha subito una sconfitta recente contro la Fiorentina. La società cerca alternative per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, valutando diverse opzioni di mercato. La situazione crea tensioni tra le esigenze del club e le richieste del giocatore, che desidera una soluzione rapida.

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La Juventus è al sesto posto nella classifica di Serie A, in seguito alla sconfitta contro la Fiorentina. Attualmente, è fuori dalla Champions League e ciò potrebbe avere delle ripercussioni sul mercato. Bernardo Silva non avrebbe intenzione neppure di aspettare l’ultima partita di campionato per capire le sorti del club torinese. La preferenza del trequartista portoghese è sempre stata la Spagna, ma è stato messo fortemente in crisi dai corteggiamenti e dalla chiamata di Luciano Spalletti: l’allenatore bianconero aveva aumentato l’interesse del giocatore verso la Vecchia Signora. Il palcoscenico più grande d’Europa, però, rappresenta una tentazione ancora più forte, un’opportunità alla quale è difficile rinunciare. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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