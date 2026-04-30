Le trattative di calciomercato tra la Juventus e Bernardo Silva sono in fase di sviluppo, con il tecnico dei bianconeri che ha chiamato direttamente il centrocampista portoghese. Secondo quanto riportato, Silva sta valutando l’offerta, ma aspetta ancora di conoscere il suo futuro in Champions League. La situazione resta in evoluzione mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Ore calde per la pista Bernardo Silva alla Juventus: come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti ha contattato personalmente il centrocampista classe ’94 per favorire la trattativa. Il tecnico bianconero ha esposto la sua ammirazione e il suo apprezzamento nei confronti del calciatore durante una telefonata fatta di “discorsi, riflessioni, reciproci complimenti”: il carisma, il gioco e la personalità dell’allenatore toscano potrebbero essere la chiave per strappare il trentunenne del Manchester City dalle grinfie di altre squadre pretendenti; tra queste, il Barcellona spinge per riportare il calciatore più vicino alla sua patria, alle sue radici e alla sua storia, ma fanno gola anche le offerte molto ricche provenienti dalla MLS e dall’Arabia Saudita.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus: Spalletti chiama, Bernardo Silva risponde, ma aspetta la Champions

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