Bernardo Silva potrebbe trasferirsi alla Juventus, secondo le ultime notizie di mercato. La trattativa si concentra sulla possibilità che la qualificazione alla Champions League giochi un ruolo chiave nel suo eventuale arrivo. La società bianconera sta valutando i dettagli dell’operazione, mentre il centrocampista portoghese è al centro delle attenzioni delle società interessate. Al momento, non sono stati comunicati dettagli ufficiali sulla conclusione della trattativa.

Bernardo Silva alla Juventus: la Champions sembra rappresentare una sorta di passaggio fondamentale per il portoghese in bianconero. Il calciomercato internazionale sta entrando in una fase caldissima e il nome che infiamma i sogni dei tifosi bianconeri è senza dubbio quello del fuoriclasse portoghese del Manchester City. Le indiscrezioni si rincorrono e i segnali che arrivano dalle stanze dei bottoni della Continassa confermano che l’operazione Bernardo Silva alla Juventus è molto più di una semplice suggestione giornalistica. Il club torinese è alla ricerca di quel salto di qualità tecnico e carismatico necessario per tornare a dominare in Italia e competere stabilmente con le grandi d’Europa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva alla Juventus: la Champions decisiva per l’arrivo del portoghese? Le ultimissime sulla trattativa

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