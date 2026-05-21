Calciomercato Juventus addio a Bernardo Silva e Alisson senza Champions League? I possibili scenari

Da juventusnews24.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della prossima stagione, il calciomercato della Juventus potrebbe subire modifiche in base alla qualificazione o esclusione dalla Champions League. Se la squadra non dovesse ottenere l'accesso alla competizione europea, la dirigenza potrebbe decidere di ridurre il budget destinato agli acquisti e di rivedere gli obiettivi di mercato. Tra i nomi più discussi ci sono Bernardo Silva e Alisson, due giocatori che potrebbero essere coinvolti in trattative in funzione di eventuali strategie di rafforzamento o ristrutturazione della rosa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Calciomercato Juventus, l’eventuale esclusione dalla Champions League costringerà la dirigenza a ridimensionare budget e obiettivi. Il destino a breve termine della  Juventus  passa inevitabilmente dal posizionamento finale in campionato.  Il piazzamento nella prossima Champions League sposterà gli equilibri finanziari del club, poiché un’eventuale e clamorosa esclusione avrebbe ripercussioni pesantissime. Non si tratta affatto di una semplice questione di prestigio sportivo, ma di un fattore economico e progettuale decisivo. La qualificazione o meno inciderà in modo diretto sulle future mosse della società in vista della sessione estiva di contrattazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juventus addio a bernardo silva e alisson senza champions league i possibili scenari
© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, addio a Bernardo Silva e Alisson senza Champions League? I possibili scenari
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

JUVENTUS SCATENATA: DOPO BERNARDO SILVA OFFERTA SHOCK PER LUI!!

Video JUVENTUS SCATENATA: DOPO BERNARDO SILVA OFFERTA SHOCK PER LUI!!

Sullo stesso argomento

Calciomercato Juve ridimensionato senza Champions: addio a Bernardo, sacrificio Bremer? Mentre Alisson…di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve ridimensionato senza Champions: addio a Bernardo, sacrificio Bremer? Mentre Alisson… Cambia tutto per...

Leggi anche: Calciomercato Juventus: Alisson, Bernardo Silva e Greenwood. Tre nomi per infiammare l’estate, con una condizione però fondamentale

calciomercato juventus calciomercato juventus addio aCalciomercato Juventus, addio a Bernardo Silva e Alisson senza Champions League? I possibili scenariCalciomercato Juventus, l'eventuale esclusione dalla Champions League costringerà la dirigenza a ridimensionare budget e obiettivi ... juventusnews24.com

calciomercato juventus calciomercato juventus addio aCalciomercato Juventus News | Bernardo Silva sfuma, c’è il piano B: ecco di chi si tratta (21 maggio 2026)Calciomercato Juventus News: per lo spot di trequartista Luciano Spalletti avrebbe fatto il nome dell'ex Milan Tijjani Reijnders. ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web