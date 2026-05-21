Calciomercato Juventus addio a Bernardo Silva e Alisson senza Champions League? I possibili scenari
In vista della prossima stagione, il calciomercato della Juventus potrebbe subire modifiche in base alla qualificazione o esclusione dalla Champions League. Se la squadra non dovesse ottenere l'accesso alla competizione europea, la dirigenza potrebbe decidere di ridurre il budget destinato agli acquisti e di rivedere gli obiettivi di mercato. Tra i nomi più discussi ci sono Bernardo Silva e Alisson, due giocatori che potrebbero essere coinvolti in trattative in funzione di eventuali strategie di rafforzamento o ristrutturazione della rosa.
di Luca Fioretti Calciomercato Juventus, l’eventuale esclusione dalla Champions League costringerà la dirigenza a ridimensionare budget e obiettivi. Il destino a breve termine della Juventus passa inevitabilmente dal posizionamento finale in campionato. Il piazzamento nella prossima Champions League sposterà gli equilibri finanziari del club, poiché un’eventuale e clamorosa esclusione avrebbe ripercussioni pesantissime. Non si tratta affatto di una semplice questione di prestigio sportivo, ma di un fattore economico e progettuale decisivo. La qualificazione o meno inciderà in modo diretto sulle future mosse della società in vista della sessione estiva di contrattazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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