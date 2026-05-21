Calciomercato Juventus addio a Bernardo Silva e Alisson senza Champions League? I possibili scenari

In vista della prossima stagione, il calciomercato della Juventus potrebbe subire modifiche in base alla qualificazione o esclusione dalla Champions League. Se la squadra non dovesse ottenere l'accesso alla competizione europea, la dirigenza potrebbe decidere di ridurre il budget destinato agli acquisti e di rivedere gli obiettivi di mercato. Tra i nomi più discussi ci sono Bernardo Silva e Alisson, due giocatori che potrebbero essere coinvolti in trattative in funzione di eventuali strategie di rafforzamento o ristrutturazione della rosa.

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