Calciomercato Juventus | Alisson Bernardo Silva e Greenwood Tre nomi per infiammare l’estate con una condizione però fondamentale

Durante l’estate, si parla di possibili operazioni di mercato per la squadra, con tre calciatori che sono al centro delle attenzioni. Si tratta di un portiere, un centrocampista e un attaccante, tutti indicati come obiettivi principali per rinforzare la rosa. Tuttavia, è stata sottolineata una condizione indispensabile affinché queste operazioni possano concretizzarsi. La stagione si avvicina e le trattative sono in fase di sviluppo.

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