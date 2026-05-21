Nella finale di Coppa del Circondario, disputata allo stadio Neri di Castelfiorentino, il Gavena si è aggiudicato il trofeo. La partita ha concluso la stagione 2025-2026 del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa. I gol decisivi sono stati segnati da Morou e Iacovino, che hanno contribuito alla vittoria della squadra. La competizione ha visto la partecipazione di diversi club del territorio, con il Gavena che ha conquistato il primo posto al termine di un match combattuto.

La finale di Coppa del Circondario, andata in scena al Neri di Castelfiorentino, fa calare il sipario sulla stagione 2025-’26 del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa e ad alzare l’ultimo trofeo al cielo è stato il Gavena. La blasonata società cerretese, che vanta nella propria bacheca tra i titoli vinti ben nove ’scudetti’ e un titolo italiano, si è infatti imposta 2-1 sulla Limitese dell’ex mister Roberto Turchetti. Per capitan Costa e compagni si tratta della prima vittoria stagionale contro la compagine limitese, dopo un pari e un ko nel torneo di Serie A1 e la sconfitta nel girone eliminatorio di questa stessa competizione. A... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio uisp COPPA DEL CIRCONDARIO. Morou e Iacovino regalano il trofeo al Gavena

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