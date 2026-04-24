calcio uisp real isola e unione valdelsa in semifinale scalese gavena e fibbiana salve in a1 promosse montespertoli e castelnuovo

Nel calcio Uisp, il Real Isola ha superato il Vitolini con reti di Meacci e Tronnolone, conquistando la semifinale dopo aver perso la finale del 2025. In altre categorie, Scalese, Gavena e Fibbiana sono state confermate in A1, mentre Montespertoli e Castelnuovo sono state promosse. La competizione prosegue con le squadre che si preparano alle prossime sfide nelle varie fasi del torneo.

Le reti di Meacci e Tronnolone permettono al Real Isola di prendersi la rivincita sul Vitolini nel remake della finale 2025. Nelle semifinali ’scudetto’ del torneo Uisp Empoli Valdelsa affronterà la Ferruzza (27 aprile e 4 maggio). Ai campioni in carica non è bastato il gol di Cerboni ad accorciare le distanze. Un guizzo di Bartolotti ha invece firmato l’impresa della neopromossa Unione Valdelsa, che ha eliminato la Computer Gross e ora sfiderà la Casa Culturale (28 aprile e 5 maggio). Questi invece i play-out: Scalese-Fibbiana 2-1; Gavena-Usap 3-1. Finale: Fibbiana-Usap 2-0. Infine i risultati di A2 e A3. Promosse in A1 Montespertoli e Castelnuovo (nella foto).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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