Calcio | torneo delle Contrade di Pietrasanta La Collina può gioire Vince e passa il turno

Da sport.quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo delle Contrade di Pietrasanta, la squadra della Collina ha ottenuto una vittoria importante contro la Brancagliana, con il risultato di 1-0. La partita si è svolta con i giocatori della Collina che sono riusciti a passare il turno. Tra i protagonisti della squadra della Collina ci sono stati Calò, De Lucia, Ervist, Garbati, Caddeo, Fusco, Baldi Galleni, Carella M. e altri. La squadra della Collina ha festeggiato il risultato sul campo.

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la collina 1 brancagliana 0 LA COLLINA: Calò, De Lucia, Ervist (Balduini), Garbati, Caddeo, Fusco (Moschetti), Baldi Galleni (Verona), Carella M., Bresciani, Sancredi ( Buonaguidi), Navari (Gemignani). All. Carella G. BRANCAGLIANA: Pili, Luisi (Puccetti), Pucci, Mihaelescu, Baldi, Poli, Lazzeri (Ulivi), Chereches (Poli), Laaribi (Bartelloni), Mataj Cagnoni. All. Casini. Marcatore: 25’ st Carella M. PIETRASANTA – La Collina (nella foto) batte la Brancagliana per il gruppo B, con un bel gol da fuori di Matteo Carella a metà ripresa, ed è la seconda squadra del lotto, dopo il Pontestrada nel gruppo A, a centrare matematicamente i quarti di finale dell’edizione 2026 del Torneo delle Contrade di Pietrasanta, dopo il 2-1 inflitto a La Marina nella prima giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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