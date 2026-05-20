Calcio | torneo delle Contrade di Pietrasanta La Collina può gioire Vince e passa il turno

Nel torneo delle Contrade di Pietrasanta, la squadra della Collina ha ottenuto una vittoria importante contro la Brancagliana, con il risultato di 1-0. La partita si è svolta con i giocatori della Collina che sono riusciti a passare il turno. Tra i protagonisti della squadra della Collina ci sono stati Calò, De Lucia, Ervist, Garbati, Caddeo, Fusco, Baldi Galleni, Carella M. e altri. La squadra della Collina ha festeggiato il risultato sul campo.

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la collina 1 brancagliana 0 LA COLLINA: Calò, De Lucia, Ervist (Balduini), Garbati, Caddeo, Fusco (Moschetti), Baldi Galleni (Verona), Carella M., Bresciani, Sancredi ( Buonaguidi), Navari (Gemignani). All. Carella G. BRANCAGLIANA: Pili, Luisi (Puccetti), Pucci, Mihaelescu, Baldi, Poli, Lazzeri (Ulivi), Chereches (Poli), Laaribi (Bartelloni), Mataj Cagnoni. All. Casini. Marcatore: 25’ st Carella M. PIETRASANTA – La Collina (nella foto) batte la Brancagliana per il gruppo B, con un bel gol da fuori di Matteo Carella a metà ripresa, ed è la seconda squadra del lotto, dopo il Pontestrada nel gruppo A, a centrare matematicamente i quarti di finale dell’edizione 2026 del Torneo delle Contrade di Pietrasanta, dopo il 2-1 inflitto a La Marina nella prima giornata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio: torneo delle Contrade di Pietrasanta. La Collina può gioire. Vince e passa il turno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torneo delle Contrade. Il Pontestrada vince subitoPONTESTRADA 4LA COLLINA 0 PONTESTRADA: Bartelletti, Mazzei, Gaina (Bacci), Bianchini, Favret, Moriconi (Lupoli), Celentano (Barsanti), Cancogni... Calcio Contrade di Pietrasanta. Caccia al trono del PontestradaÈ tutto pronto al "XIX Settembre" per il 23° Torneo di calcio delle contrade del Carnevale di Pietrasanta, ultimo atto del palinsesto in maschera... Torneo delle contrade di Pietrasanta. Un pareggio che scontenta tuttiFra La Collina e il Tiglio/La Beca è finita 1-1 e il risultato sorride solo al Pontestrada. Biraghi al 90’ rimonta il gol di Geltrude. msn.com Calcio: il torneo delle Contrade di Pietrasanta. Pari Pollino-Strettoia. Una finale anticipatapollino traversagna 2 strettoia 2 POLLINO TRAVERSAGNA: Bardi, Costa (Cialoni), Biasci, Chiti, Navari, Adami, Baldacci S. (Matteucci), Silvestri, Baldacci M. (Benedetti), Tosi, Cipriani ... msn.com