Calcio dilettanti Pifferi il mago delle promozioni tra il Savena e il ritorno a casa

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio dilettantistico imolese ha visto protagonisti di lunga data, tra cui spicca il dirigente Enrico Pifferi, presente nelle strutture sportive da oltre trent’anni. La sua carriera si è sviluppata attraverso le divisioni di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, contribuendo a molteplici promozioni e partecipazioni. La sua presenza nelle partite e negli spazi dedicati al calcio amatoriale rappresenta un punto di riferimento per molti appassionati e operatori del settore.

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Il calcio imolese è pieno di personaggi che hanno scritto la storia del movimento. Fra questi una citazione la merita il dirigente Enrico Pifferi (nella foto, a destra), sono più di trent’anni che frequenta gli stadi Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Persone come Pifferi rappresentano la linfa del calcio dilettantistico, dove passione, conoscenza del territorio e capacità di gestire il gruppo fanno la differenza, ben oltre i budget a disposizione. Nelle ultime stagioni ha lavorato al Savena, salto in Prima Categoria il primo anno, lo scorso anno una salvezza quasi insperata, nell’ultimo torneo il quinto posto e l’accesso ai playoff dove la squadra bolognese ha perso in semifinale con il Basca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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