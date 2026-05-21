Calcio dilettanti Pifferi il mago delle promozioni tra il Savena e il ritorno a casa
Il calcio dilettantistico imolese ha visto protagonisti di lunga data, tra cui spicca il dirigente Enrico Pifferi, presente nelle strutture sportive da oltre trent’anni. La sua carriera si è sviluppata attraverso le divisioni di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, contribuendo a molteplici promozioni e partecipazioni. La sua presenza nelle partite e negli spazi dedicati al calcio amatoriale rappresenta un punto di riferimento per molti appassionati e operatori del settore.
Il calcio imolese è pieno di personaggi che hanno scritto la storia del movimento. Fra questi una citazione la merita il dirigente Enrico Pifferi (nella foto, a destra), sono più di trent’anni che frequenta gli stadi Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Persone come Pifferi rappresentano la linfa del calcio dilettantistico, dove passione, conoscenza del territorio e capacità di gestire il gruppo fanno la differenza, ben oltre i budget a disposizione. Nelle ultime stagioni ha lavorato al Savena, salto in Prima Categoria il primo anno, lo scorso anno una salvezza quasi insperata, nell’ultimo torneo il quinto posto e l’accesso ai playoff dove la squadra bolognese ha perso in semifinale con il Basca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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