Calcio dilettanti Pifferi il mago delle promozioni tra il Savena e il ritorno a casa

Il calcio dilettantistico imolese ha visto protagonisti di lunga data, tra cui spicca il dirigente Enrico Pifferi, presente nelle strutture sportive da oltre trent’anni. La sua carriera si è sviluppata attraverso le divisioni di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, contribuendo a molteplici promozioni e partecipazioni. La sua presenza nelle partite e negli spazi dedicati al calcio amatoriale rappresenta un punto di riferimento per molti appassionati e operatori del settore.

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