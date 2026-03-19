Calcio dilettanti | Mattia è il sostituto di Baroni Per la squadra della Bassa si tratta di un ritorno Ferretti a Baiso Borghesan a Mandrio

Nel calcio dilettanti, Mattia Ferretti è stato scelto come nuovo allenatore del BaisoSecchia, sostituendo Lorenzo Baroni. Per la squadra della Bassa si tratta di un ritorno di Ferretti, che ha già guidato il team in passato. Nel frattempo, Ferretti ha lasciato Baiso per andare a guidare anche il BaisoSecchia nel girone B di Promozione. Ferretti prende il comando della squadra.

Il nuovo allenatore del BaisoSecchia (girone B di Promozione) è Mattia Ferretti, che prende il posto di Lorenzo Baroni. Con lui ecco in arrivo anche il suo storico vice Sergio Iattici. Ferretti lo si ricorda per la carriera da centrocampista (per citare un’esperienza, ha disputato la Serie D col Castellarano), e da allenatore ha guidato l’Atletic Progetto Montagna. Il Baiso arriva da due sconfitte ed è in zona playout con 28 punti. L’esordio di Ferretti avverrà domenica sul campo della Riese (39 punti). Terza categoria. A quattro turni dal termine cambia anche la Virtus Mandrio, nel girone E di Seconda categoria. Esonerato Matteo Lusuardi, al suo posto il ritorno (dopo l’esperienza dell’anno scorso) di Gianluca Borghesan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti: Mattia è il sostituto di Baroni. Per la squadra della Bassa si tratta di un ritorno. Ferretti a Baiso, Borghesan a Mandrio Articoli correlati Zhegrova Juve, l’esterno kosovaro può lasciare Torino in estate: la società ha già in mano il sostituto. Di chi si trattadi Redazione JuventusNews24Zhegrova Juve, l’esterno kosovaro può lasciare la Vecchia Signora a giugno: la società bianconera ha già in mano il suo... Hellas Verona, caccia la sostituto di Giovane per centrare la salvezza: ecco di chi si tratta! Le ultimissimeHellas Verona, caccia la sostituto di Giovane per centrare la salvezza: ecco di chi si tratta! Le ultimissime Calciomercato Sassuolo: piace Ulisses... Contenuti utili per approfondire Calcio dilettanti Temi più discussi: Calciomercato 2026 - La Pianellese esonera mister Soressi, panchina al vice Mattia Salami; DILETTANTI: chance salvezza per il Salso, derby a Carignano e Langhirano; U18 Serie D: Quarta tappa, il Giro d’Italia arriva in Emilia Romagna. SerieD24 intervista Mattia Penta del Lentigione; Mattia Ferrari (Arcetana): ...non siamo riusciti a esprimere pienamente le qualità che ci caratterizzano... Calciomercato 2026 - La Pianellese esonera mister Soressi, panchina al vice Mattia SalamiDecisivo lo scarso andamento in campionato, con la zona playoff a -12. Decisione presa già domenica sera e confermata nella mattinata di lunedì ... sportpiacenza.it Il risveglio su una panchina e il viaggio a Ibiza: Mattia Montini a Crampi Mentali. VIDEOA Crampi Mentali il protagonista è Mattia Montini, conosciuto da molti come il Monto, un ex calciatore tornato a calcare i campi. Nemmeno lui stesso sa se definirsi giocatore o ex giocatore. Nella p ... sportpiacenza.it Telesveva. . +++È UN SUPER MERCOLEDÌ DI CALCIO: BARI STASERA A FROSINONE PER IL TURNO INFRASETTIMANALE DI SERIE B, IN CAMPO ANCHE BISCEGLIE PER LA COPPA ITALIA DILETTANTI E POTENZA PER LA COPPA ITALIA DI SERIE C - facebook.com facebook Calcio dilettanti, «Diritto di voto: le pagelle del weekend sui campi x.com