Calcio a 5 | playoff e playout della Serie A slittano in calendario Ricorso della procura federale

La Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 ha annunciato, tramite un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il rinvio dell'inizio dei playoff scudetto e dei playout per la stagione 2025-2026 del calcio a 5. La decisione arriva in seguito a un ricorso presentato dalla procura federale, che ha portato alla modifica delle date originariamente stabilite per le fasi finali del campionato di futsal.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Con un comunicato pubblicato sui propri siti, Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5, hanno reso noto che l’avvio dei playoff scudetto e dei playout salvezza per la stagione 2025-2026 del massimo campionato italiano di futsal è stato posticipato. Lo star della post season, previsto inizialmente per sabato 16 maggio, viene al momento rinviato alla settimana successiva, con la seguente calendarizzazione: PLAYOFF QUARTI DI FINALE 23052026 1^ gara 28052026 2^ gara 30052026 eventuale 3^ gara SEMIFINALI 06-07062026 1^ gara 11-12062026 2^ gara 13-14062026 eventuale 3^ gara FINALI 20062026 1^ gara 25062026 2^ gara 27062026 eventuale 3^ gara PLAYOUT 23.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5: playoff e playout della Serie A slittano in calendario. Ricorso della procura federale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Serie C, nessuna esclusione per il Trapani: respinto il ricorso della Procura FederaleRespinte le istanze della Procura (che chiedeva l'esclusione) e dello stesso club siciliano, che si opponeva alla penalizzazione. Leggi anche: Serie C, ufficiali le date di playoff e playout 2025/2026: il calendario della Lega Pro Argomenti più discussi: Serie A KINTO, post regular season: posticipati i playoff scudetto e i playout salvezza; Calcio a 5 Playoff Serie A. Quarti d'andata: le squadre in campo il 23 maggio; Il Sala tra i playoff e il #futsalmercato: sondaggio di Detta, piacciono i talenti Fedele e Guerra; Calcio a 5, giustizia sportiva in campo: playoff scudetto rinviati. Calcio a 5, 28ª giornata: playoff e playout si decidono oraSi avvicina un momento cruciale per la Serie A di calcio a 5: la ventottesima giornata di regular season si preannuncia come un turno assolutamente decisivo per la definizione delle posizioni in ... it.blastingnews.com