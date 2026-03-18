Serie C ufficiali le date dei playoff | si parte il 3 maggio finale di ritorno il 7 giugno

Le date ufficiali dei playoff di Serie C sono state annunciate: la competizione comincerà il 3 maggio e si concluderà con la finale di ritorno il 7 giugno. In totale, 28 squadre parteciperanno a questa fase, che determinerà l'ultima promozione in Serie B. Il mini torneo si svolgerà in un arco di tempo che supera un mese.

Il girone A è già deciso, con il Vicenza che ha già festeggiato la promozione, nel B è testa a testa tra Arezzo e Ascoli e nel C il Benevento prova a seminare il Catania. Le altre squadre invece si giocheranno la Serie B attraverso i playoff: 28 le formazioni al via, quelle che nei rispettivi grupponi si sono piazzate dal 2° al 10° posto: si parte a inizio maggio con il primo turno, mentre la finale si giocherà - su andata e ritorno - tra martedì 2 e domenica 7 giugno. I playout per evitare la retrocessione si disputeranno invece tra il 9 e il 16 maggio. Di seguito il calendario completo dei playoff di Serie C. PLAYOFF FASE DEL... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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