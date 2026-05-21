Calafiori | Arsenal ora la Champions La finale? La giocavo alla play per quel trofeo darei tutto

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il difensore italiano ha condiviso le proprie emozioni sulla vittoria in Premier League, il primo titolo dopo 22 anni, e sulla prossima finale di Champions League contro il PSG. Ha detto che ora il club può puntare alla massima competizione europea e ha confessato di aver spesso immaginato di giocare una finale di questa portata. Ha anche ricordato un momento in cui, da bambino, si divertiva a simulare la partita su una console, e ha dichiarato di essere disposto a dare tutto per conquistare quel trofeo.

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Riccardo Calafiori quei momenti ormai ce li ha scolpiti nella mente. Quelli in cui con i suoi compagni ha scoperto di aver vinto la Premier, quelli degli abbracci e della festa tutti insieme, la squadra e lo staff, nel centro di allenamento dell’Arsenal. Quella delle celebrazioni dopo, con i compagni e Mikel Arteta, anche se al contrario di Declan Rice, il difensore azzurro alle 5 del mattino non stava camminando attorno all’Emirates. Calafiori questo titolo con l’Arsenal da protagonista, la prima Premier dei Gunners dopo 22 anni, lo sta ancora interiorizzando. Intanto però sta provando a concentrarsi sulla sua prossima sfida: la finale di Champions del 30 maggio a Budapest col Psg. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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