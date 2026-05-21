Calafiori | Arsenal ora la Champions La finale? La giocavo alla play per quel trofeo darei tutto
Il difensore italiano ha condiviso le proprie emozioni sulla vittoria in Premier League, il primo titolo dopo 22 anni, e sulla prossima finale di Champions League contro il PSG. Ha detto che ora il club può puntare alla massima competizione europea e ha confessato di aver spesso immaginato di giocare una finale di questa portata. Ha anche ricordato un momento in cui, da bambino, si divertiva a simulare la partita su una console, e ha dichiarato di essere disposto a dare tutto per conquistare quel trofeo.
Riccardo Calafiori quei momenti ormai ce li ha scolpiti nella mente. Quelli in cui con i suoi compagni ha scoperto di aver vinto la Premier, quelli degli abbracci e della festa tutti insieme, la squadra e lo staff, nel centro di allenamento dell’Arsenal. Quella delle celebrazioni dopo, con i compagni e Mikel Arteta, anche se al contrario di Declan Rice, il difensore azzurro alle 5 del mattino non stava camminando attorno all’Emirates. Calafiori questo titolo con l’Arsenal da protagonista, la prima Premier dei Gunners dopo 22 anni, lo sta ancora interiorizzando. Intanto però sta provando a concentrarsi sulla sua prossima sfida: la finale di Champions del 30 maggio a Budapest col Psg. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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A fine marzo Calafiori si era rifiutato di firmare un adesivo con il trofeo della Premier a un tifoso. Dai, lo abbiamo vinto disse il tifoso. Il difensore rispose No, no. Sono superstizioso. Allora L’Arsenal era a +9 in classifica, con una partita in più rispetto al City. 2 facebook
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E infatti ora prova a riparare all’errore inserendo Mosquera per Calafiori, spostando così Lewis-Skelly terzino e mettendo nuovamente il miglior centrocampista della Premier nel suo ruolo x.com
[@RyanTaylorSport] Mikel Arteta non era visibile in nessuna delle celebrazioni del titolo di Premier League dell'Arsenal presso il Sobha Realty Training Centre. Le fonti indicano che questo è avvenuto perché ha trascorso la notte a letto con le madri di tutti gli i reddit