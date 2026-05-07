Calafiori porta avanti la bandiera italiana | sarà l’unico azzurro nella finale di Champions tra Arsenal e PSG Com’è andata la sua stagione e come sono andati gli ultimi italiani in finale

Calafiori sarà l’unico giocatore italiano presente nella finale di Champions League tra Arsenal e PSG, che si disputerà il 30 maggio 2026 alla Puskas Arena di Budapest. La sua stagione è stata caratterizzata da prestazioni che gli hanno assicurato un posto in questa partita. Negli ultimi anni, altri italiani sono arrivati in finale, ma questa volta sarà lui a rappresentare il calcio italiano in questa importante occasione.

Karlstrom e l’Udinese ancora insieme! Ufficiale il rinnovo fino al 2028: le parole del centrocampista La Fiorentina alla ricerca del nuovo attaccante: anche Lucca nella lista! L’agente allontana le voci Il Napoli irrompe su Gila, De Laurentiis accelera! Milan avvisato: c’è anche l’ostacolo Lotito Sensi, nuova vita in Cipro: è la sua miglior stagione in carriera! Numeri impressionanti, occhio alla clausola che può far gola alle italiane Como, il ds Ludi svela: «Champions? Speriamo di regalare ai tifosi la miglior gioia possibile. Zero contatti con l’Inter per Nico Paz» Muraro ricorda Beccalossi: «Era sempre sorridente, come calciatore era imprevedibile».🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calafiori porta avanti la bandiera italiana: sarà l’unico azzurro nella finale di Champions tra Arsenal e PSG. Com’è andata la sua stagione e come sono andati gli ultimi italiani in finale Notizie correlate PSG-Arsenal sarà la finale di Champions, seconda consecutiva per i parigini: col Bayern finisce 1-1Il PSG si prende la seconda finale di Champions consecutiva e affronterà l'Arsenal nell'ultimo atto della competizione. Leggi anche: Champions League, la finale sarà Psg-Arsenal: quando e dove si gioca Contenuti e approfondimenti Si parla di: Arsenal-Atletico Madrid, dal dubbio Calafiori a Julian Alvarez: le possibili scelte di Arteta e Simeone. Calafiori e la malinconia Champions. Casteldebole cerca nuove intuizioniIl difensore esplose nel Bologna di Motta: la finale raggiunta con l’Arsenal ’accentua’ il momento duro rossoblù ... msn.com Riccardo Calafiori usa solo cuffiette col filo prima di ogni partitaPerché il difensore dell'Arsenal porta ancora il filo alle orecchie, cosa c'entra la Gen Z, e che messaggio ci sta lanciando ... gqitalia.it