Playoff Superlega la Sir continua a volare L' orgoglio di Giannelli | Ora portiamo tutto quel che abbiamo fatto in finale

La stagione della Sir Susa Scai Perugia di pallavolo prosegue con risultati positivi nei playoff della Superlega, nonostante alcune difficoltà lungo il cammino. Il capitano della squadra ha espresso l’intenzione di portare in finale l’esperienza accumulata durante tutto l’anno. La squadra, dopo un percorso che si è rivelato più complicato del previsto, ha raggiunto buoni risultati e si prepara ora alla fase decisiva della competizione.