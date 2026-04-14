Playoff Superlega la Sir continua a volare L' orgoglio di Giannelli | Ora portiamo tutto quel che abbiamo fatto in finale
La stagione della Sir Susa Scai Perugia di pallavolo prosegue con risultati positivi nei playoff della Superlega, nonostante alcune difficoltà lungo il cammino. Il capitano della squadra ha espresso l’intenzione di portare in finale l’esperienza accumulata durante tutto l’anno. La squadra, dopo un percorso che si è rivelato più complicato del previsto, ha raggiunto buoni risultati e si prepara ora alla fase decisiva della competizione.
La stagione della Sir Susa Scai Perugia, malgrado il percorso si sia rivelato forse più accidentato del previsto, si è messa sui binari desiderati.Dopo la semifinale di Champions, da giocare da campione uscente a Torino a metà maggio, è arrivata la finale scudetto. Anche il secondo turno dei.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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