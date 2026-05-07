Marco Ferrante, ex attaccante con 125 reti segnate con la maglia del Torino, ha commentato in un’intervista il prossimo impegno della squadra contro la Juventus. Ferrante ha affermato che vincere o anche solo riuscire a bloccare la formazione bianconera rappresenterebbe un regalo per i tifosi granata e potrebbe in parte salvare la stagione del Torino. Le sue parole sono state riportate in merito alla sfida imminente tra le due squadre.

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© Calcionews24.com - Ferrante carica il Toro: «Vincere o fermare la Juve e fargli uno scherzetto, sarebbe per i tifosi granata un regalone. In parte salverebbe la stagione»

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