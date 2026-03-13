Cagli vuol recuperare la sua chiesa San Filippo è chiusa dal 2012

Cagli lavora per riaprire la chiesa di San Filippo, chiusa dal 2012. La città si prepara per la “Giornata Fai di Primavera”, evento che permette di visitare l’antica struttura. Durante questa giornata, i visitatori potranno entrare e scoprire le caratteristiche dell’edificio, che da anni rimane chiuso al pubblico. La riapertura rappresenta un passo importante per il recupero della chiesa.

Mentre l’attesa per la “ Giornata Fai di Primavera “ è tutta concentrata per far visitare l’antica chiesa duecentesca e la prima costruita nelle Marche dedicata a san Francesco d’Assisi, un’altra importante chiesa di Cagli è purtroppo chiusa al pubblico da troppo tempo, nonostante i continui solleciti dei cittadini per avviare i lavori e riaprirla al culto. Sono trascorsi molti anni dal nevone del 2012 quando la chiesa di san Filippo venne chiusa per "problemi di staticità e del pavimento della sagrestia". Da allora solo qualche interessamento con pratiche per il restauro inviate agli uffici competenti ma fino ad ora senza alcun risultato concreto di ottenere le attenzioni ed il finanziamento necessario per riaprirla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

