Casalincontrada piange don Stefano Maria Adriani il sacerdote salesiano che amava stare con la gente

Casalincontrada si trova a perdere un sacerdote molto apprezzato, deceduto all’età di 79 anni nella mattinata di venerdì 10 aprile. Don Stefano Maria Adriani, sacerdote salesiano, era conosciuto per il suo impegno con la comunità e il rapporto diretto con le persone. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra i residenti e i membri della parrocchia.