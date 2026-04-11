Casalincontrada piange don Stefano Maria Adriani il sacerdote salesiano che amava stare con la gente
Casalincontrada si trova a perdere un sacerdote molto apprezzato, deceduto all’età di 79 anni nella mattinata di venerdì 10 aprile. Don Stefano Maria Adriani, sacerdote salesiano, era conosciuto per il suo impegno con la comunità e il rapporto diretto con le persone. La notizia della sua morte ha suscitato commozione tra i residenti e i membri della parrocchia.
Casalincontrada piange don Stefano Adriani, stimato sacerdote salesiano morto all’età di 79 anni nella mattinata di venerdì 10 aprile.Era nato nel 1947 a Casalincontrada dove 29 anni dopo venne ordinato sacerdote dopo gli studi e la laurea in Scienze biologiche, in Teologia e Filosofia. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Diocesi in lutto per la scomparsa di don Stefano, sacerdote salesiano “sempre tra la gente”Don Stefano Adriani, sacerdote salesiano, è morto all’età di 79 anni nella mattinata di venerdì (10 aprile).
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Addio a don Stefano Adriani, sacerdote salesiano e storico parroco di RiminiDon Stefano Adriani, sacerdote salesiano, è morto questa mattina, 10 aprile, all’età di 79 anni. Nato l’8 febbraio 1947 a Casalincontrada (Chieti), don Adriani fu ordinato sacerdote il 31 luglio 1976. altarimini.it
E' morto don Stefano Adriani, salesiano nel cuore e nello stileDon Stefano Adriani, sacerdote salesiano, è morto nella mattina di oggi, venerdì, all’età di 79 anni. Nato l’8 febbraio 1947 a Casalincontrada (Chieti), don Adriani fu ordinato sacerdote il 31 luglio ... msn.com
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