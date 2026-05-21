Caffarella partito il conto alla rovescia per l’apertura del ponte ciclopedonale | era stato inaugurato nel 2022
Nella zona della Caffarella, il conto alla rovescia per l’apertura del nuovo ponte ciclopedonale è iniziato, con l’obiettivo di completare i lavori e permettere l’accesso ai cittadini. Il cavalcavia che attraversava i binari ferroviari nel parco era stato inaugurato nel 2022, ma successivamente è stato demolito nel 2019. La rimozione del vecchio ponte ha preceduto le operazioni di costruzione del nuovo, che dovrebbe facilitare il collegamento tra le aree limitrofe.
La demolizione del cavalcavia che attraversava i binari ferroviari, nel parco della Caffarella, si è conclusa nel 2019. Il ponte ciclopedonale che è stato realizzato in sua sostituzione, però, è ancora chiuso.Il ponte ciclopedonale all'altezza di via Cilicia“Sono in corso i lavori per attivare il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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