Caffarella partito il conto alla rovescia per l’apertura del ponte ciclopedonale | era stato inaugurato nel 2022

Nella zona della Caffarella, il conto alla rovescia per l’apertura del nuovo ponte ciclopedonale è iniziato, con l’obiettivo di completare i lavori e permettere l’accesso ai cittadini. Il cavalcavia che attraversava i binari ferroviari nel parco era stato inaugurato nel 2022, ma successivamente è stato demolito nel 2019. La rimozione del vecchio ponte ha preceduto le operazioni di costruzione del nuovo, che dovrebbe facilitare il collegamento tra le aree limitrofe.

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