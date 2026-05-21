Cade e si fa male durante un' escursione a Monte Pellegrino | salvata una scalatrice

Durante un'escursione a Monte Pellegrino, una scalatrice inglese è caduta mentre affrontava da prima di cordata il monotiro “Ciocca Sciocca”. L'incidente si è verificato sul versante di Mondello, richiedendo l'intervento del Soccorso alpino. La donna è stata soccorsa e trasportata in condizioni di sicurezza. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

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