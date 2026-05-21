Cade e si fa male durante un' escursione a Monte Pellegrino | salvata una scalatrice
Durante un'escursione a Monte Pellegrino, una scalatrice inglese è caduta mentre affrontava da prima di cordata il monotiro “Ciocca Sciocca”. L'incidente si è verificato sul versante di Mondello, richiedendo l'intervento del Soccorso alpino. La donna è stata soccorsa e trasportata in condizioni di sicurezza. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.
Intervento del Soccorso alpino a Monte Pellegrino, versante di Mondello, per una scalatrice inglese caduta mentre affrontava, da prima di cordata, il monotiro “Ciocca Sciocca”.Durante la caduta la donna ha impattato violentemente il ginocchio sinistro contro un tratto della parete, riportando un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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