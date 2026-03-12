Incidente sul lavoro nel Varesotto cade dall'impalcatura e precipita per 6 metri | grave un operaio

Un operaio di 48 anni è stato coinvolto in un incidente sul lavoro a Ispra, nel Varesotto. Durante l’attività, è caduto da un’impalcatura di circa 6 metri, riportando ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per accertare l’accaduto. Il lavoratore è stato trasportato in ospedale in condizioni preoccupanti.

Incidente sul lavoro a Ispra (Varese): un operaio di 48 anni è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere precipitato da un'impalcatura di 6 metri. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Cade dall’impalcatura di un cantiere nel Monzese e precipita per 4 metri: grave un 58enne Leggi anche: Incidente sul lavoro a Ottati, operaio cade da una impalcatura: è grave Approfondimenti e contenuti su Incidente sul lavoro nel Varesotto cade... Temi più discussi: Padova, incidente sul lavoro a Saonara: precipita da ponteggio di sei metri mentre monta i pannelli fotovoltaici e muore; Tragedia sul lavoro: operaio muore schiacciato da una pala meccanica in una cava di Riano; Operaio investito e schiacciato da una pala meccanica vicino a Roma; Genova: è Paolo Gaggero, 61 anni, l’operaio morto sul lavoro a Bolzaneto. Incidente sul lavoro a San Marcellino, operaio cade nel vuoto: morto 30enneUn incidente mortale sul lavoro è avvenuto a San Marcellino, nel Casertano, dove un lavoratore di circa 30 anni, un extracomunitario non ... msn.com Chi era Paolo Gaggero, morto nell'incidente sul lavoro a BolzanetoOriginario di Quarto, lascia la moglie e un figlio oltre ai colleghi, agli amici e ai volontari della Croce Rossa di Sori, dove prestava servizio ... genovatoday.it USTIONI DI SECONDO GRADO: INCIDENTE SUL LAVORO A CARINI | Un 47enne ricoverato a Palermo leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/12/incidente-sul-lavoro-e-ustioni-di-secondo-grado-a-carini-47enne-ricoverato-a-palermo/ - facebook.com facebook Emiliano Malagoli nel 2011 ha perso una gamba in un incidente in moto. Dalla tragedia nasce un'opportunità: oggi con l'associazione Diversamente Disabili aiuta persone con disabilità a guidare moto adattate e tornare alla loro passione. Su Scrp di #marzo: x.com