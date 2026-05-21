Caccia F A-18 guerra elettronica e Marines | tutta la potenza di fuoco della portaerei Nimitz

Il 20 maggio, il Comando Meridionale degli Stati Uniti ha comunicato che il gruppo d’attacco della portaerei Uss Nimitz è entrato nel Mar dei Caraibi. Si tratta della prima unità della sua classe a operare in questa regione. La presenza include caccia FA-18, sistemi di guerra elettronica e forze dei Marines. La portaerei rappresenta una delle più grandi unità navali militari degli Stati Uniti e la sua movimentazione nel Mar dei Caraibi coinvolge diverse componenti militari.

Il 20 maggio, il Comando Meridionale degli Stati Uniti (Southcom) ha annunciato l'ingresso nel Mar dei Caraibi del gruppo d'attacco della portaerei Uss “Nimitz”, prima unità dell'omonima classe. La formazione schierata dalla U.S. Navy comprende la portaerei con a bordo il Carrier Air Wing 17, il cacciatorpediniere di classe Arleigh Burke Uss “Gridley” e la nave da rifornimento d'altura Usns “Patuxent”, segnando la prima presenza di una portaerei statunitense di rilievo nei Caraibi dalle operazioni legate al Venezuela all'inizio del 2026. Lo schieramento ha fatto seguito alla partenza della “Nimitz” da Bremerton (Washington) il 7 marzo 2026, durante quella che dovrebbe essere la sua ultima traversata operativa verso Norfolk (Virginia) prima delle previste procedure di disattivazione e di riduzione del combustibile del reattore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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