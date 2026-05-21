Caccia al tesoro automobilistica a Lecco
Il prossimo 5 giugno si terrà a Lecco la trentesima edizione della Caccia al Tesoro automobilistica, organizzata dalla Parrocchia San Francesco dei Frati di Viale Turati. L’evento coinvolge partecipanti che cercano un tesoro nascosto tra le strade della città, con una serie di indizi che si accumulano nel corso della giornata. Durante la manifestazione, figuranti sono presenti tra i partecipanti, creando un’atmosfera di gioco e suspence. La corsa termina con il ritrovamento del premio, che resterà nascosto fino alla fine.
Trent'anni di indizi, figuranti celati tra le strade e la corsa frenetica verso un tesoro nascosto. Il 5 giugno la Parrocchia San Francesco – i Frati di Viale Turati – manda in scena la trentesima edizione della Caccia al Tesoro automobilistica, uno degli appuntamenti più amati e attesi del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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