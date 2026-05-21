Caccia al cinghiale con trappole illegali scatta il sequestro

Da messinatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Metropolitana di Messina ha sequestrato trappole illegali in operazioni mirate a contrastare il bracconaggio nelle zone collinari e montane della provincia. L’attività si inserisce in un’azione più ampia di repressione di illeciti venatori, che coinvolge diverse aree del territorio. Durante le operazioni sono stati individuati e rimossi strumenti non conformi alle normative vigenti, contribuendo così a tutelare la fauna selvatica locale. L’intervento si inserisce in un piano più ampio di controlli e verifiche sul rispetto delle leggi venatorie.

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Continua l’azione di contrasto al bracconaggio e agli illeciti venatori portata avanti dalla Polizia Metropolitana di Messina nelle aree collinari e montane della provincia. A pochi giorni dal precedente intervento effettuato nello stesso comprensorio di Santa Lucia del Mela, gli agenti del Corpo. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Caccia al cinghiale compagnia Mastio

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